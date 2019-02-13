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Юрист назвал мошенничеством продажу участков Луны в интернете 

РИА Новости + ещё 2 21 час назад
Фото: © AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Любые продажи частными компаниями участков лунной поверхности являются аферой, они незаконны, объяснил РИА Новости профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк.
В интернете действительно можно купить участок поверхности на Луне или другой планете. Одна из таких американских компаний, предлагающая подобный "товар", заверяет, что является "единственным законным продавцом участков на Луне и других планетах Солнечной системы". Купить себе кусочек естественного спутника Земли можно за 24,99 доллара за акр (0,4 гектара), максимальный размер участка — 20 акров (8 гектаров) обойдется в 499,8 доллара.
"Я бы назвал это мошенничеством, но следующий вопрос заключается в том, насколько "покупатели" таких "прав на недвижимость" могут искренне заявлять, что их обманули, когда даже толика здравого смысла должна говорить им о том, что это правообладание не имеет под собой каких-либо реальных прав собственности", — сказал юрист.
По его оценке, такие предприятия, "очевидно, незаконны, поскольку у США нет прав территориальной собственности ни над какой частью Луны или другого космического тела".
Говоря в целом о ситуации в области космического права, юрист согласен с мнением о необходимости обучения молодых специалистов по этому направлению.
"Думаю, нам нужны молодые юристы уже хотя бы для того, чтобы привнести новые идеи и подходы к решениям. Я также должен сказать, что вижу значительное число специалистов сегодня, которые недостаточно осведомлены о технологических и научных реалиях космического права и о новых разработках в этой области", — отметил профессор юриспруденции, который специализируется на космическом праве.
Ранее госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук заявили о необходимости начать подготовку специалистов по космическому праву для отстаивания интересов РФ в случае появления территориальных споров при освоении Луны. Как пояснил РИА Новости экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов, необходимость в подготовке юристов по космическому праву связана с возникшими в последние годы притязаниями иностранных компаний на присвоение себе территорий и полезных ископаемых на Луне.
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Интернет , РУДН , Роскосмос , РАН , РИА Новости
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