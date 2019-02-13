«ВКонтакте» намерена судиться с сервисом по поиску людей по фотографии

Команда "ВКонтакте" инициировала разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса для поиска пользователей по фотографиям SearchFace из-за нарушения правил соцсети. Как сообщил ТАСС представитель "ВКонтакте", компания готовит обращение в суд.

"Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории", — сообщили в соцсети.

По словам представителя "ВКонтакте", новый сервис не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных.

О работе сервиса SearchFace стало известно 12 февраля. Согласно данным о регистрации домена searchface.ru, сайт сервиса был зарегистрирован в конце ноября 2018 года, однако данные о его владельце скрыты от общего пользования.