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«ВКонтакте» намерена судиться с сервисом по поиску людей по фотографии 

ТАСС + ещё 8 14 часов назад
Фото: Р-Спорт
Команда "ВКонтакте" инициировала разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса для поиска пользователей по фотографиям SearchFace из-за нарушения правил соцсети. Как сообщил ТАСС представитель "ВКонтакте", компания готовит обращение в суд.
"Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории", — сообщили в соцсети.
По словам представителя "ВКонтакте", новый сервис не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных.
О работе сервиса SearchFace стало известно 12 февраля. Согласно данным о регистрации домена searchface.ru, сайт сервиса был зарегистрирован в конце ноября 2018 года, однако данные о его владельце скрыты от общего пользования.
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Интернет , Наука и техника
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