Роскомнадзор пригрозил Twitter и Facebook наказанием

Роскомнадзор предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России или примет решение о наказании соцсетей, сообщил глава ведомства Александр Жаров

«У нас 21 февраля, насколько я помню, через недельку где-то, мы принимаем решение по Twitter или Facebook. В 20-х числах протоколы будут подписаны. В рамках протокола будет предписано компаниям — либо локализовать базы данных в определенный срок, предполагаю, он будет около девяти месяцев, либо они будут наказаны», — сказал Жаров, передает ТАСС.

Он также пояснил, что представители Twitter намерены приехать в Москву в феврале для того, чтобы провести переговоры по локализации баз данных на территории России.

Глава Роскомнадзора уточнил, что после проверки у ведомства есть замечания к Apple , он отметил, что эти недочеты могут быть устранены в рабочем порядке.

В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter из-за того, что компании не представили конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории России.