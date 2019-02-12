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Роскомнадзор пригрозил Twitter и Facebook наказанием 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России или примет решение о наказании соцсетей, сообщил глава ведомства Александр Жаров.
«У нас 21 февраля, насколько я помню, через недельку где-то, мы принимаем решение по Twitter или Facebook. В 20-х числах протоколы будут подписаны. В рамках протокола будет предписано компаниям — либо локализовать базы данных в определенный срок, предполагаю, он будет около девяти месяцев, либо они будут наказаны», — сказал Жаров, передает ТАСС.
Он также пояснил, что представители Twitter намерены приехать в Москву в феврале для того, чтобы провести переговоры по локализации баз данных на территории России.
Глава Роскомнадзора уточнил, что после проверки у ведомства есть замечания к Apple, он отметил, что эти недочеты могут быть устранены в рабочем порядке.
В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter из-за того, что компании не представили конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории России.
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Интернет , Наука и техника , Александр Жаров , Роскомнадзор , Apple , ИТАР-ТАСС
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