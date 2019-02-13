WSJ: Apple работает над сервисом новостей по подписке

Apple готовится запустить платный новостной сервис подписки, созданный на базе существующего Apple News. Пользователи смогут получить неограниченный доступ к закрытым материалам различных изданий.

Сервис описывается самой компаний как « Netflix для новостей», а предполагаемая цена подписки на данный момент составляет $10. Apple намерена получать половину выручки, а оставшиеся 50% будут разделены между издателями в зависимости от количества времени, которое пользователи потратят на чтение статьи.

Дата запуска сервиса намечена на 25 марта. Как сообщают профильные издания, мероприятие будет посвящено сервисному бизнесу Apple, поэтому маловероятно, что компания покажет «железные» новинки, вроде iPad mini, AirPods или AirPower.

Ранее News.ru рассказал, что недавно вышедшая iOS 12.1.4 принесла с собой несколько серьёзных проблем. Помимо некоторых багов, пользователи также пожаловались на отсутствие доступа к сотовым данным и возможности подключения к Wi-Fi, а также на то, что устройство перестало распознавать SIM-карту.