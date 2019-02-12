Эксперт резко раскритиковал РСПП за негативный отзыв на законопроект об автономном интернете

Они отметили, что вводимые законопроектом новые фильтры будут блокировать развитие интернета, а также выразили опасение возрастающей нагрузкой на провайдеров услуг доступа в сеть.

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, однако опроверг эти доводы РСПП. Он также подчеркнул: «В первой части закона задача — продублировать систему корневых имен. Таких серверов в мире тринадцать, и ими управляют американцы. Я читал заключение РСПП и других бизнесменов. Они пишут, что у нас есть такие сервера. Но они тоже управляются американцами. Заключение РСПП — наглая ложь. В нашей стране нет дублирующих серверов, которые нами управляются».

Кроме того, Ашманов обвинил представителей РСПП в том, что они находятся под влиянием операторов связи, опасающихся серьезных расходов на исполнение нового закона. В связи с этим эксперт предложил при следующих чтениях законопроекта зафиксировать в его тексте, что реализация акта будет происходить за государственные деньги.