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Фото лысого Дональда Трампа без загара взорвало Сеть 

News.ru + ещё 1 30 минут назад
Пользователи Сети бурно отреагировали на обработанную в фоторедакторе фотографию президента США Дональда Трампа, на которой он предстал в «естественном виде» — без загара и пересаженных волос.
Автор снимка, пользователь Twitter под ником Stone Cold пояснил, что именно так американский лидер выглядел бы, «если бы был нормальным человеком».
«Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг глаз и закрашу им остальную часть его лица, уберу пересаженную часть волос и окрашивание», — подписал автор свой пост в сети микроблогов.
Изображение моментально стало вирусным и разошлось по Сети. Пользователи подхватили шутку и стали выкладывать многочисленные шаржи, коллажи и фотожабы с президентом США.
Ранее News.ru писал о том, что Дональд Трамп призвал всех, кто носит парики, не баллотироваться в президенты. При этом американский лидер похвастался собственной шевелюрой. В доказательство того, что его волосы настоящие, Трамп побывал под проливными дождями и постоял на сильном ветру, но волосы остались на голове.
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Интернет , Видео , США , Дональд Трамп
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