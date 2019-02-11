Фото лысого Дональда Трампа без загара взорвало Сеть

Пользователи Сети бурно отреагировали на обработанную в фоторедакторе фотографию президента США Дональда Трампа , на которой он предстал в «естественном виде» — без загара и пересаженных волос.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc— Stone Cold (@stonecold2050) 9 февраля 2019 г. Автор снимка, пользователь Twitter под ником Stone Cold пояснил, что именно так американский лидер выглядел бы, «если бы был нормальным человеком».

«Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг глаз и закрашу им остальную часть его лица, уберу пересаженную часть волос и окрашивание», — подписал автор свой пост в сети микроблогов.

Изображение моментально стало вирусным и разошлось по Сети. Пользователи подхватили шутку и стали выкладывать многочисленные шаржи, коллажи и фотожабы с президентом США.

Ранее News.ru писал о том, что Дональд Трамп призвал всех, кто носит парики, не баллотироваться в президенты. При этом американский лидер похвастался собственной шевелюрой. В доказательство того, что его волосы настоящие, Трамп побывал под проливными дождями и постоял на сильном ветру, но волосы остались на голове.