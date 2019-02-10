Пользователи могут лишиться способности критически мыслить и отсеивать ложную информацию. Об этом заявила директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии Памела Ратледж.
По её мнению, процент интернет-пользователей, которые страдают зависимостью, небольшой. В основном людям нужно научиться распределять собственное время, управлять поведением и использовать современные технологии для достижения целей.
Ратледж отметила, что социальные сети становятся площадкой для распространения дезинформации и пропаганды, а недостаток социальных навыков приводит к тому, что пользователь не защищён от агрессивного поведения и психологического давления, передаёт РИА Новости.