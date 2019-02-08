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В Австралии зафиксировали кибератаку на федеральный парламент страны 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Национальное агентство кибербезопасности Австралии (ASD) расследует хакерскую атаку на компьютерную сеть федерального парламента страны. Об этом в пятницу сообщил телеканал SBS.
"Была зафиксирована попытка взлома компьютерной сети федерального парламента, после которой мы инициировали все необходимые процедуры безопасности. Пока нет никаких данных, свидетельствующих о том, что злоумышленникам удалось получить доступ к какой-либо информации парламента или личным данным сенаторов и сотрудников аппарата", — отметили спикер Палаты представителей Тони Смит и председатель Сената Скотт Райан, выступая с совместным заявлением в Канберре.
В своем заявлении парламентарии указали, что нет никаких доказательств того, что данная кибератака была "попыткой повлиять на какие-либо парламентские, политические или избирательные процессы".
Инцидент расследуется федеральной полицией Австралии и агентством кибербезопасности страны.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Тони Смит , Австралия
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