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Интимные фото тысяч геев слили в сеть 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: David McNew / Getty Images
Миллионы личных фотографий пользователей приложения для гей-знакомств Jack'd оказались под угрозой из-за прорехи в безопасности сервиса. Об этом сообщает BBC News.
О неисправности стало известно еще год назад. Ее обнаружил исследователь Оливер Хаф, о чем сразу сообщил представителям Jack'd. Хаф выяснил, что все фотографии, размещенные в приложении, были загружены на один и тот же открытый веб-сервер и остаются открытыми. Доступ к ним может получить любой пользователь, который пользуется браузером. Несмотря на сигнал от Хафа, брешь не исправили.
В BBC News убедились в том, что фотографии из приложения, в том числе и интимные, по-прежнему хранятся на том же сервере и доступны для общественности.
Ранее сайт Ars Technica сообщал, что из приложения также утекли «данные о местоположении и другие метаданные о пользователях». Представители сервиса обещали представить исправленное приложение 7 февраля, однако этого не произошло. На запрос BBC в Jack'd не ответили.
Приложение Jack'd загружено в Google Play более пять миллионов раз.
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Интернет , Наука и техника , Google , BBC News
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