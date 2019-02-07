Интимные фото тысяч геев слили в сеть

Миллионы личных фотографий пользователей приложения для гей-знакомств Jack'd оказались под угрозой из-за прорехи в безопасности сервиса. Об этом сообщает BBC News.

О неисправности стало известно еще год назад. Ее обнаружил исследователь Оливер Хаф, о чем сразу сообщил представителям Jack'd. Хаф выяснил, что все фотографии, размещенные в приложении, были загружены на один и тот же открытый веб-сервер и остаются открытыми. Доступ к ним может получить любой пользователь, который пользуется браузером. Несмотря на сигнал от Хафа, брешь не исправили.

BBC News убедились в том, что фотографии из приложения, в том числе и интимные, по-прежнему хранятся на том же сервере и доступны для общественности.

Ранее сайт Ars Technica сообщал, что из приложения также утекли «данные о местоположении и другие метаданные о пользователях». Представители сервиса обещали представить исправленное приложение 7 февраля, однако этого не произошло. На запрос BBC в Jack'd не ответили.