Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Картинки оказались опасными для телефонов на Android 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Технические специалисты Google устранили уязвимость в операционной системе Android, которая позволяла через просмотр картинки запустить произвольный код. Об этом сообщается в бюллетене безопасности на сайте Android.
Разработчики назвали найденную уязвимость опасной, так как просмотр файлов PNG потенциально могли использовать злоумышленники для удаленного запуска вредоносных программ на устройстве. Специалисты Google рассказали об устранении 11 подобных багов, которые были обнаружены в результате работы над новым обновлением от 4 февраля.
Как сообщается, найденные уязвимости представляли опасность для версий Android от 7.0 (Nougat) и до последней версии 9.0 (Pie) включительно. Помимо проблем с Framework, который позволял проводить хакерские атаки, февральские обновления устранили 42 проблемы.
Разработчики утверждают, что никакая из устраненных уязвимостей не была использована преступниками для осуществления атак, и рекомендуют всем пользователям по возможности обновляться до последней версии Android.
В январе 2019 года эксперт сообщил, что обнаружил уязвимость в программе-менеджере ES File Explorer, которая позволяла красть любые данные пользователей. Брешь в системе подвергла опасности все устройства на Android.
Последние новости
Путин поручил охранять Януковича Кремль раскрыл истинную причину нападок США на «Северный поток-2» Российских паралимпийцев восстановили в правах
Комментарии
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Google
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение