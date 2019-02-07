Могут ли США оставить Россию без интернета

Все сертификаты шифрования у нас заграничные, в основном американские, напоминают специалисты в IT-сфере. На американских корневых серверах находятся файлы зоны.ru. Американская структура, отвечающая за управление в мировом масштабе IP-адресами, заверяет: правительство США не пойдет на «безумный шаг» — перекрытие доступа к Сети. Но американцы уже предпринимали такие шаги, и вполне осознанно.

Реализация законопроекта об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от интернета, подчеркнул в среду один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Луговой . При этом, отметил Луговой, опасность отключения России от мировой Сети существует.

«Интернет создавался минобороны США, существуют в мире — и больше их существовать технологически не может — 13 корневых серверов, где хранятся все доменные имена, — цитирует парламентария «Интерфакс». — Все 13 серверов находятся в странах НАТО, в случае отключения этих корневых серверов все население России не в состоянии общаться ни внутри страны, ни внешне».

В четверг в профильном комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будут в очередной раз обсуждать поправки к законопроекту о защите российской Сети. Для того чтобы прочувствовать важность инициативы, необходимо понять: действительно ли так легко, условно говоря «повернув рубильник», оставить Россию без доступа к Всемирной паутине — а значит, и, например, без интернет-банкинга и прочих жизненно необходимых вещей?

По словам руководителя «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», бывшего замглавы Минкомсвязи Ильи Массуха , технических способов таких отключений довольно много.

«Например, все маршрутизаторы работают в той или иной языковой привязке. Поэтому можно дать команду маршрутизаторам с той или иной языковой привязкой не пропускать запросы», — сказал Массух газете ВЗГЛЯД.

Того же мнения придерживается и генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов . Он указал на ту же проблему, что и депутат Луговой — у России нет своих корневых серверов DNS. Файлы зоны.ru находятся на корневых серверах за границей, в основном в США.

«У нас нет своих доверенных центров, выпускающих сертификаты. Поэтому все сертификаты шифрования у нас заграничные, в основном американские, — сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД. — Соответственно, если отозвать сертификаты, это обрушит нам практически весь интернет.

Маршрутизацию, разрешение имен тоже можно отключить. То есть я понимаю так, что большую часть интернета, если вдруг возникнет какой-то острый конфликт с американцами, США могут отключить».

У Соединенных Штатов есть и другие способы доставить России неприятности с помощью интернета.

«Не надо забывать, что в руках американцев довольно много контента: например, Google, Youtube, Twitter, Facebook, — напомнил Ашманов. — Поскольку они находятся в юрисдикции США, в зоне действия так называемого молотка свободы (бывшего «Патриотического акта»), им можно просто приказать, как приказали в свое время Майкрософту не давать нам апдейты в Крыму и некоторым нашим компаниям. Это совершенно реальные вещи. Тогда у нас мало что останется».

Сами «держатели доменов» заверяют, что никакого отключения не будет. Например, Дэвид Конрад , член правления ICANN, организации со штаб-квартирой — отметим — в США по управлению доменными именами и IP-адресами, в ведении которой как раз находится мировой DNS.

«Если бы правительство США пошло на такой безумный шаг, это бы гарантированно привело к появлению поколения альтернативных корневых серверов. Ущерб для интернета как глобального рынка и средства коммуникации намного превысил бы выгоду», — цитирует его слова «Немецкая волна».

Конрад обращает внимание на то, что в случае отключения России от корневых серверов Рунет не исчезнет, а будет работать с другими зеркальными серверами, которые есть в том числе в России. Задержка в переводе буквенных адресов доменов в IP, когда вместо привычного адреса в командной строке надо будет набирать определенный номер, увеличит время доступа к сайтам на ничтожное время, в несколько миллисекунд. В результате пострадают сами США из-за потери доверия к ним.

Однако есть основания считать, что американские власти все-таки шли на подобный риск, и уже не раз. Так, по информации, предоставленной Эдвардом Сноуденом , США имеют непосредственное отношение к отключению интернета в Сирии, имевшему место 29 ноября 2012 года.

В течение более двух суток практически вся страна не имела доступа к Всемирной сети.

Задачей АНБ США (эта спецслужба, по словам Сноудена, и стояла за акцией) было внедрение закладки в программное обеспечение маршрутизатора крупнейшего сирийского провайдера. Цель — получить контроль над трафиком правительственных организаций. Однако вместо контроля получилось отключение всего интернета страны.

В 2003 году, когда войска США были введены в Ирак, национальный домен этой страны.iq по решению ICANN был изъят у национального иракского администратора — компании InfoCom. Причиной этого решения стало невыполнение обязательств компанией в части развития домена. Между тем ранее InfoCom была уличена в сотрудничестве со считающейся в США террористической организацией ХАМАС . Сайт хамасовцев до 1998 года находился на сервере университета Далласа, штат Техас. Инициатором его размещения там стал живший в США палестинец, один из идеологов ХАМАС Муса Абу Марзук, который входил в руководство InfoCom.

Кстати, принятые в США законы, направленные на борьбу против пиратства и защиту авторских прав в интернете, распространяют юрисдикцию страны в онлайн-среде за пределы территории Штатов. Американские суды уже неоднократно выносили решения об изъятии IP-адресов и доменных имен у их владельцев, даже если те не были гражданами Соединенных Штатов и не жили на территории этой страны.

Следует также отметить, что в США с недавних пор уделяют очень большое внимание проблеме использования интернета как оружия иностранного влияния. Этой теме в значительной мере посвящена принятая в сентябре прошлого года Национальная стратегия по кибербезопасности США.

«Мы принимаем меры против злонамеренной, спонсируемой на уровне государства киберактивности, которая является, по сути, дестабилизирующей и противоречащей национальным интересам США, их партнеров и союзников», — сказано в этом документе.