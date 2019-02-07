Все сертификаты шифрования у нас заграничные, в основном американские, напоминают специалисты в IT-сфере. На американских корневых серверах находятся файлы зоны.ru. Американская структура, отвечающая за управление в мировом масштабе IP-адресами, заверяет: правительство США не пойдет на «безумный шаг» — перекрытие доступа к Сети. Но американцы уже предпринимали такие шаги, и вполне осознанно.
Реализация законопроекта об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от интернета, подчеркнул в среду один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Луговой. При этом, отметил Луговой, опасность отключения России от мировой Сети существует.
«Интернет создавался минобороны США, существуют в мире — и больше их существовать технологически не может — 13 корневых серверов, где хранятся все доменные имена, — цитирует парламентария «Интерфакс». — Все 13 серверов находятся в странах НАТО, в случае отключения этих корневых серверов все население России не в состоянии общаться ни внутри страны, ни внешне».
В четверг в профильном комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будут в очередной раз обсуждать поправки к законопроекту о защите российской Сети. Для того чтобы прочувствовать важность инициативы, необходимо понять: действительно ли так легко, условно говоря «повернув рубильник», оставить Россию без доступа к Всемирной паутине — а значит, и, например, без интернет-банкинга и прочих жизненно необходимых вещей?
По словам руководителя «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», бывшего замглавы Минкомсвязи Ильи Массуха, технических способов таких отключений довольно много.
«Например, все маршрутизаторы работают в той или иной языковой привязке. Поэтому можно дать команду маршрутизаторам с той или иной языковой привязкой не пропускать запросы», — сказал Массух газете ВЗГЛЯД.
Того же мнения придерживается и генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Он указал на ту же проблему, что и депутат Луговой — у России нет своих корневых серверов DNS. Файлы зоны.ru находятся на корневых серверах за границей, в основном в США.
«У нас нет своих доверенных центров, выпускающих сертификаты. Поэтому все сертификаты шифрования у нас заграничные, в основном американские, — сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД. — Соответственно, если отозвать сертификаты, это обрушит нам практически весь интернет.
Маршрутизацию, разрешение имен тоже можно отключить. То есть я понимаю так, что большую часть интернета, если вдруг возникнет какой-то острый конфликт с американцами, США могут отключить».
У Соединенных Штатов есть и другие способы доставить России неприятности с помощью интернета.
«Не надо забывать, что в руках американцев довольно много контента: например, Google, Youtube, Twitter, Facebook, — напомнил Ашманов. — Поскольку они находятся в юрисдикции США, в зоне действия так называемого молотка свободы (бывшего «Патриотического акта»), им можно просто приказать, как приказали в свое время Майкрософту не давать нам апдейты в Крыму и некоторым нашим компаниям. Это совершенно реальные вещи. Тогда у нас мало что останется».
Сами «держатели доменов» заверяют, что никакого отключения не будет. Например, Дэвид Конрад, член правления ICANN, организации со штаб-квартирой — отметим — в США по управлению доменными именами и IP-адресами, в ведении которой как раз находится мировой DNS.
«Если бы правительство США пошло на такой безумный шаг, это бы гарантированно привело к появлению поколения альтернативных корневых серверов. Ущерб для интернета как глобального рынка и средства коммуникации намного превысил бы выгоду», — цитирует его слова «Немецкая волна».
Конрад обращает внимание на то, что в случае отключения России от корневых серверов Рунет не исчезнет, а будет работать с другими зеркальными серверами, которые есть в том числе в России. Задержка в переводе буквенных адресов доменов в IP, когда вместо привычного адреса в командной строке надо будет набирать определенный номер, увеличит время доступа к сайтам на ничтожное время, в несколько миллисекунд. В результате пострадают сами США из-за потери доверия к ним.
Однако есть основания считать, что американские власти все-таки шли на подобный риск, и уже не раз. Так, по информации, предоставленной Эдвардом Сноуденом, США имеют непосредственное отношение к отключению интернета в Сирии, имевшему место 29 ноября 2012 года.
В течение более двух суток практически вся страна не имела доступа к Всемирной сети.
Задачей АНБ США (эта спецслужба, по словам Сноудена, и стояла за акцией) было внедрение закладки в программное обеспечение маршрутизатора крупнейшего сирийского провайдера. Цель — получить контроль над трафиком правительственных организаций. Однако вместо контроля получилось отключение всего интернета страны.
В 2003 году, когда войска США были введены в Ирак, национальный домен этой страны.iq по решению ICANN был изъят у национального иракского администратора — компании InfoCom. Причиной этого решения стало невыполнение обязательств компанией в части развития домена. Между тем ранее InfoCom была уличена в сотрудничестве со считающейся в США террористической организацией ХАМАС. Сайт хамасовцев до 1998 года находился на сервере университета Далласа, штат Техас. Инициатором его размещения там стал живший в США палестинец, один из идеологов ХАМАС Муса Абу Марзук, который входил в руководство InfoCom.
Кстати, принятые в США законы, направленные на борьбу против пиратства и защиту авторских прав в интернете, распространяют юрисдикцию страны в онлайн-среде за пределы территории Штатов. Американские суды уже неоднократно выносили решения об изъятии IP-адресов и доменных имен у их владельцев, даже если те не были гражданами Соединенных Штатов и не жили на территории этой страны.
Следует также отметить, что в США с недавних пор уделяют очень большое внимание проблеме использования интернета как оружия иностранного влияния. Этой теме в значительной мере посвящена принятая в сентябре прошлого года Национальная стратегия по кибербезопасности США.
«Мы принимаем меры против злонамеренной, спонсируемой на уровне государства киберактивности, которая является, по сути, дестабилизирующей и противоречащей национальным интересам США, их партнеров и союзников», — сказано в этом документе.
Именно на Национальную стратегию по кибербезопасности ссылались сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой, когда вносили в Госдуму законопроект, который направлен на защиту работы интернета в России в случае, если он окажется под угрозой из-за рубежа. Смысл этого документа как раз и заключается в создании замещающей инфраструктуры, если американцы попробуют отключить Россию от интернета, примерно как они отключили Сирию.