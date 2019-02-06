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В российских магазинах появились видеокарты GeForce GTX 1660 Ti 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Ассортимент сразу нескольких российских интернет-магазинов пополнился видеокартами GeForce GTX 1660 Ti производства компаний Palit и MSI. Кроме технических характеристик новинок также стали известны цены.
На данный момент информация есть на странице магазина Mitcor и DNS (из кэша Google). Речь идёт о модели Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX, хотя в утечках фигурирует также StormX OC. Это компактная версия карты с одним вентилятором. GPU StormX работает на частотах 1500/1770 МГц, версия StormX OC разогнана до 1536/1815 МГц. Объём памяти составляет 6 ГБ, тип — GDDR6. Эффективная частота равна 12 ГГц.
Стоимость GeForce GTX 1660 Ti Storm X в Albasoft равна 26 700 рублям, GeForce GTX 1660 Ti Storm X OC оценивается в 27 093 рубля
Видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X и Armor OC были замечены только в том же Albasoft, но сейчас их там уже нет. Им приписывают базовую частоту в 1536 МГц. Цены, а также иные спецификации пока не уточняются.
Отметим, что начало продаж 1660/1660 Ti запланировано на 15 февраля.
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