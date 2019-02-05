Опрос: более половины россиян боятся, что их аккаунты в интернете могут взломать

Больше половины активных российских интернет-пользователей переживают, что их аккаунты в интернете могут взломать, свидетельствует опрос "Лаборатории Касперского" , проведенный к Дню безопасного интернета.

"Согласно опросу "Лаборатории Касперского", 65% людей с высокой интернет-активностью переживают из-за возможного взлома своих аккаунтов, а 62% боятся вредоносного программного обеспечения, которое может перехватывать пароли, вводимые на зараженном устройстве. Причем этот вопрос вызывает у пользователей больше тревоги, чем любые другие гипотетические киберинциденты", — отмечается в сообщении.

По данным опроса, 12% российских пользователей за последний год столкнулись со взломом своих учетных записей от разных сервисов.

"Еще 13% признались, что их аккаунты пытались взломать, но, к счастью, у злоумышленников ничего не получилось. Для сравнения: жертвами шифровальщиков стали всего 5% респондентов", — уточняется в сообщении.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что важнейший шаг к защите своего аккаунта — это создание сложного, надежного пароля, который трудно будет угадать или подобрать с помощью автоматизированного перебора. По словам антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Дмитрия Галова, хороший пароль должен содержать не менее 12 знаков, включая буквы в разном регистре и цифры, а также спецсимволы. При этом менять пароли рекомендуется приблизительно раз в три месяца, уточняется в сообщении. "Для обеспечения еще большей безопасности своих учетных записей стоит использовать механизм двухфакторной авторизации, который сегодня предлагают многие сервисы", — советуют в "Лаборатории Касперского".

Как выяснилось в ходе опроса, четверть российских интернет-пользователей создают более сильные пароли для своих финансовых аккаунтов, чем для других учетных записей. Антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" отметил, что это одна из распространенных ошибок пользователей.

"Злоумышленники могут атаковать любую учетную запись — в почтовом сервисе или социальных сетях — и через нее получить доступ к другой персональной информации пользователя. Именно поэтому важно создавать сильные и отличающиеся пароли для каждого аккаунта, так риск утечки конфиденциальной информации можно свести к минимуму", — пояснил Галов.

Простые правила безопасности в интернете

Эксперты "Лаборатории Касперского" также подготовили для пользователей простые правила, которые помогут сделать пребывание в интернете более безопасным.

Так, не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые. Нужно регулярно устанавливать обновления программ и операционных систем, а также делать резервные копии критически важных данных. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов и предоставлять им доступ лишь к тем функциям, которые действительно требуются. Помимо этого следует применять надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, резюмировали в компании.