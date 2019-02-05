Microsoft оценил риски для граждан России в интернете

Компания представила результаты ежегодного исследования, в котором изучены культура общения и личная безопасность пользователей в сети.

Россия заняла 19 место из 22 в рейтинге по индексу цифровой культуры, передаёт РБК. По итогам прошлого года 74% граждан нашей страны сталкивались с рисками в интернете, в то время как общемировой показатель составил 68%.

Оскорблениям подвергся 71% пользователей в России (общемировой показатель — 51%). 40% граждан нашей страны рассказали, что столкнулись с целенаправленным компрометированием. Ещё 18% заявили, что стали жертвами публикации фейковой информации.

Кроме того, 65% российских пользователей в минувшем году сталкивались с рисками сексуального характера, 45% получали нежелательный контент подобного рода, а около трети — неуместные романтические предложения и просьбы прислать интимные фотографии.

В исследовании также говорится, что риск пострадать от посторонних людей в России практически вдвое выше, чем в целом по миру (60% против 36%).