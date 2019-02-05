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Mail.Ru Group запускает новый браузер Atom 

Прайм + ещё 3 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Mail.Ru Group запускает новый браузер Atom, основной упор в котором будет сделан на безопасность и приватность пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
Как рассказали в Mail.Ru, для управления безопасностью в Atom создана специальная панель, которая доступна из основного окна браузера. На панели, по словам представителя холдинга, можно быстро проверить, какие важные разрешения выданы конкретному сайту, и изменить эти настройки для конкретного ресурса или для всего интернета.
"Например, можно запретить получение доступа к камере и микрофону, а также запись куки (служат для аутентификации пользователя при повторном посещении сайта — ред.) третьих сторон (например, рекламных сетей). Также можно в один клик блокировать раздражающую рекламу и навязчивые предложения подписаться на уведомления от сайтов", — пояснил собеседник агентства.
Что касается приватности, создатели Atom добавили вкладку в режиме инкогнито, которую можно открыть прямо в основном окне браузера. "Для самых секретных сайтов можно выбрать настройку "всегда открывать в режиме инкогнито", а в крайнем случае — вообще запретить запись истории для всего браузера", — указали в Mail.Ru.
Для обеспечения необходимого уровня безопасности браузера холдинг запустил публичную программу Bug Bounty (поиска уязвимостей) своего браузера. Участие в программе может принять любой интернет-пользователь. Кроме того, Mail.Ru ведёт переговоры с независимыми компаниями о сотрудничестве в сфере регулярного аудита браузера.
В июле 2018 года Mail.Ru Group прекратил разработку и продвижение браузера "Амиго", который был запущен в 2012 году. Особенностью браузера была его интеграция с соцсетями — Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой Мир". Среди причин закрытия проекта называлось сотрудничество с недобросовестными партнерами и рекламными сетями, часть из которых для распространения браузера использовали серые схемы. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту, говорили в холдинге.
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Интернет , Наука и техника
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