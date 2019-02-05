Десятая версия Viber получила новый дизайн и стала более безопасной

Например, теперь все личные и групповые контакты, сообщества и чат-боты доступны в основном списке диалогов — они всегда под рукой.

Популярный мессенджер Viber обновил свой интерфейс и стал интуитивно более понятным. Также разработчики позаботились о пользовательской безопасности в новой версии.

Например, теперь все личные и групповые контакты, сообщества и чат-боты доступны в основном списке диалогов — они всегда под рукой. То же касается экрана вызовов — все последние звонки и списки контактов находятся в одной вкладке.

Нововведения коснулись не только внешнего вида, но и функционала: теперь можно одновременно общаться с пятью пользователями. Правда, пока только по аудиозвонку, но вскоре это станет возможным и по видео.

Гендиректор компании Джамел Агауа отметил, что защита персональных данных является приоритетом Viber, поэтому все сообщения получили новое сквозное шифрование, сообщается на сайте мессенджера.

Еще одна новая функция: теперь в мессенджере можно общаться без обмена телефонными номерами. Это означает, что незнакомый человек или мошенник не смогут получить данные о вашем номере.