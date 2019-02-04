WhatsApp обзавелся новой функцией

В WhatsApp появилась функция разблокировки мессенджера с помощью Touch ID или Face ID.

Функция является дополнительным средством защиты приложения для пользователей IOS. Теперь посторонний человек не сможет прочитать сообщения в WhatsApp даже при разблокированном устройстве Apple.

Новая версия мессенджера уже появилась в App Store. Настроить блокировку экрана можно в меню "Настройки" —> "Учетная запись" —> "Конфиденциальность".

Пользователь может также настроить временной интервал блокировки: сразу после выхода из мессенджера, через минуту, 15 минут или по прошествии часа.