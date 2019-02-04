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Google начала войну с сайтами-близнецами 

Ferra.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Компания Google работает над функцией защиты от «похожих» сайтов в браузере Chrome. Об этом рассказало издание ZDNet.
Браузер сможет выдавать предупреждение, чтобы пользователя одурачили мошенники, и перенаправлять на оригинальный сайт, который на самом деле искал пользователь. Функция тестировалась в ранней сборке Canary браузера с осени и сейчас доступна как экспериментальная опция в стабильной версии Chrome.
Речь идёт о похожих адресах сайтов, набраных с ошибкой случайно или в следствии мошеннических действий. Например, go0gle.com вместо google.com. Часто таких «злобных близнецов» вместо оригинальных сайтов подсовывают мошенники, чтобы получить важную пользовательскую информацию.
Чтобы получить дополнительную защиту на такой случай, надо ввести в строке адреса chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions и активировать опцию.
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Интернет , Наука и техника , Google
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