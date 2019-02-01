Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Geekbench появилось загадочное устройство Google Rammus 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В октябре 2018 года в базе данных Geekbench было замечено некое устройство под кодовым названием Google Rammus. Та версия была оснащена процессором процессор Intel Core m3-8100Y, 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 7.1.1. Сейчас в базе данных оно появилось снова, но уже с более мощным железом.
Новинка оснащена процессором Core i7-8500Y, 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 9 Pie. При этом предполагается, что в релизе новинка будет работать под управлением Chrome OS. Что касается результатов тестирования, то новая версия набрала 4054 балла в однопоточном тесте и 8247 баллов в многопоточном. Для сравнения, у октябрьской модели было 3715 и 6993 балла соответственно.
Однако, несмотря на рост быстродействия, остаётся неизвестным, что это за устройство. На данный момент можно предположить, что это ноутбук-трансформер или планшет на базе Chrome OS. Впрочем, не стоит исключать, что новинка получит ту самую таинственную операционную систему Fuchsia. Тем более, что её уже тестируют на смартфонах Honor Play.
Игромания.ру: последние новости
Опубликованы предполагаемые характеристики Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 Pro В Беларуси представили AR-приложение для примерки обуви В «Ситилинк» появились SSD Kingston Fury 3D на 120 и 240 ГБ
Комментарии
Интернет , Гаджеты , Google
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение