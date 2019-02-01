В Geekbench появилось загадочное устройство Google Rammus

В октябре 2018 года в базе данных Geekbench было замечено некое устройство под кодовым названием Google Rammus. Та версия была оснащена процессором процессор Intel Core m3-8100Y, 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 7.1.1. Сейчас в базе данных оно появилось снова, но уже с более мощным железом.

Новинка оснащена процессором Core i7-8500Y, 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 9 Pie. При этом предполагается, что в релизе новинка будет работать под управлением Chrome OS. Что касается результатов тестирования, то новая версия набрала 4054 балла в однопоточном тесте и 8247 баллов в многопоточном. Для сравнения, у октябрьской модели было 3715 и 6993 балла соответственно.

Однако, несмотря на рост быстродействия, остаётся неизвестным, что это за устройство. На данный момент можно предположить, что это ноутбук-трансформер или планшет на базе Chrome OS. Впрочем, не стоит исключать, что новинка получит ту самую таинственную операционную систему Fuchsia. Тем более, что её уже тестируют на смартфонах Honor Play.