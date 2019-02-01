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Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро 

Lenta.ru 2 часа назад
Англоязычные пользователи YouTube в шутку сравнивают президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента России Владимира Путина с членами советской музыкальной группы «Альянс». Об обнаруженном сходстве юзеры пишут в комментариях к видеоклипу группы на YouTube.
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Комментаторы отметили, что клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев очень похож на Мадуро, а солист Игорь Журавлев — на Путина. Один из пользователей сообщил, что «пришел посмотреть на Путина и Мадуро, но остался из-за музыки».
Многие юзеры оценили не только экстравагантный внешний вид музыкантов, но и саму композицию группы. Некоторые англоязычные комментаторы пошутили, что «пришло время объединить группу заново». В свою очередь русские пользователи оставили много комментариев, в которых ностальгировали по своей юности и хитам советской музыкальной сцены 1980-х.
Видеозапись выступления с песней «На заре» 1987 года выложил на YouTube клавишник группы Олег Парастаев.
В январе российские пользователи массово оставляли комментарии на своем языке под клипом американской певицы Тессы Вайолет (Tessa Violet). Они иронично прозвали ее «королевой русских националистов» и создали вокруг нее культ в социальных сетях.
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Комментарии11
Интернет , Видео , В мире , Николас Мадуро , Игорь Журавлев , Владимир Путин , Венесуэла
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