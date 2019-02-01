Сбой произошел в работе YouTube

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса в пятницу, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбое начали поступать около 04:38 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (59%), 28% — на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США, Украине, Германии, Франции, Великобритании, Японии и Бразилии.