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Сбой произошел в работе YouTube 

ТАСС + ещё 2 Только что
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса в пятницу, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сообщения о сбое начали поступать около 04:38 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (59%), 28% — на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США, Украине, Германии, Франции, Великобритании, Японии и Бразилии.
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