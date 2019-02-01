Журналист под видом молодого Сталина-бисексуала покорил десятки девушек и парней

Немецкий журналист Пауль Швенн создал в Tinder профиль Иосифа Сталина и рассказал об опыте общения от лица советского руководителя. Об этом пишет Vice.

В профиле он загрузил несколько фотографий молодого Джугашвили, а также переиначил цитату Сталина 1942 года «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается» в более подходящую по замыслу «Отношения приходят и уходят, а любовь остается».

Поначалу страница Сталина не пользовалась популярностью, но после того, как Швенн отметил «бисексуальность» своего персонажа, он получил более 200 откликов. «Кажется, каждые 30 секунд очередной мужчина влюбляется в Сталина. Эмре считает, что я выгляжу "волшебным". Эгон, лысеющий и с седой бородой, спрашивает, хочу ли я переключиться на WhatsApp. Он говорит мне, что хочет быть тем, кто задает настроение, когда мы занимаемся сексом», — пишет журналист.

Завершился эксперимент неудачным свиданием Швенна в восточной части Берлина. В тот же день учетная запись Сталина была заблокирована модераторами Tinder за публикацию оскорбительных материалов.