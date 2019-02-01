Отключит ли Запад россиян от Интернета

Отключение России от всемирной информационной паутины стоит на повестке дня, и россияне должны быть к этому готовы.

С таким предупреждением в четверг выступил лава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (СР).

По его словам, таким способом Запад намерен дополнительно «санкционировать» Россию. Левин призвал принять меры по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве.

Сам Левин в четверг не ответил на звонки «Ридуса» . В свою очередь, специалист по информационной безопасности Александр Варской сказал, что подобное заявление говорит только о том, что депутат плохо понимает, как устроен Интернет:

Отключить какую-то страну от Интернета просто так, по команде, невозможно. Конечно, команду специалистам в ICANN кто-то может отдать — например, злобный Трамп. Но исполнить такое распоряжение будет нельзя, хотя попытки это сделать могут причинить пользователям определенные неудобства.

Поскольку всемирная сеть ежедневно разрастается, и у нее, как у любой сети, нет единого центра, то работа по блокировке миллионов IP-адресов в какой-то доменной зоне (например,.ru) — это та овчинка, которая не стоит выделки.

Эта игра надоест тем, кто решит в нее поиграть, на вторую неделю — потому что на месте любого блокированного IP-адреса его владельцы смогут выйти «из национальной резервации» либо с помощью технологии VPN, либо через «глубокий Интернет», либо иными способами, которых не счесть, — объясняет эксперт.

Но главное, почему заявление Леонида Левина следует отнести в разряд постапокатипсических фантазий, состоит в том, что никакой Трамп не сможет заставить кого угодно выполнит такое распоряжение.

Я вам сейчас скажу необычную и странную, но совершенно точную вещь. Через несколько десятилетий существования Интернета никто в мире по-прежнему не знает, как он все-таки управляется. Да, есть ICANN, но эту организацию не контролирует ни одно правительство, другая организация или тем более частные лица. Поэтому сложно представить, что кто-то сможет повлиять на ICANN, чтобы она «стерла» все российские DNS с серверов, — уверен Варской.

По мнению эксперта, депутат имел ввиду что-то другое, но не будучи профессиональным айтишником, не сумел выразить свою мысль правильно. (Это так: по образованию Леонид Левин — актер театра, и в IT никогда не работал. Что, как видим, не помешало ему возглавить думский комитет по информационным технологиям).

Примерно по тем же причинам российские Интернет-пользователи могут пока не опасаться, что их изолируют от глобальной сети — с таким предложением в прошлом декабре выступили Людмила Бокова Андрей Луговой , убежден ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

Интернет-общественность постоянно обсуждает страшилки вроде того, что вот теперь-то власти получат в свое распоряжение некий рубильник, одним поворотом которого все пользователи Сети на территории России одномоментно окажутся отрезанными от внешнего мира, — говорит эксперт.

Уверенность Парфентьева основа на том же, о чем говорит Варской: