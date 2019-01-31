В штате Нью-Йорк проведут расследование против Apple в связи с ошибкой в FaceTime

"Ньюйоркцы не должны делать выбор между своими личными коммуникациями и правом на неприкосновенность личной жизни", — отметила Джеймс. "FaceTime представляет собой серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов ньюйоркцев, которые годами доверяли Apple и ее товарам. Мое ведомство проведет доскональное расследование того, как Apple отреагировала на возникновение такой ситуации, а также проверит действия компании на предмет соответствия законам штата Нью-Йорк", — добавила генпрокурор.

"Ньюйоркцы достойны того, чтобы их телефоны находились в безопасности и не были использованы против владельцев", — заявил Куомо. Он ожидает получить от генпрокурора "полный и исчерпывающий отчет" о том, насколько Apple заботилась о соблюдении прав потребителей.

Агентство Reuters во вторник сообщило, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Как предполагается, эта ошибка так или иначе связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года.

В свою очередь в Apple заявили, что знают о существующей проблеме. Компания намерена до конца недели выпустить обновление программного обеспечения, которое исправит ошибки в приложении. Функция групповых звонков в FaceTime при этом стала временно недоступна.