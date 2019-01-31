Власти штата Нью-Йорк проведут расследование с целью установить, почему американская корпорация Apple не предупредила вовремя потребителей о наличии ошибки в своем приложении для аудио— и видеозвонков FaceTime, которая позволяет постороннему лицу подслушать чужой разговор. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и губернатора Эндрю Куомо.
"Ньюйоркцы не должны делать выбор между своими личными коммуникациями и правом на неприкосновенность личной жизни", — отметила Джеймс. "FaceTime представляет собой серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов ньюйоркцев, которые годами доверяли Apple и ее товарам. Мое ведомство проведет доскональное расследование того, как Apple отреагировала на возникновение такой ситуации, а также проверит действия компании на предмет соответствия законам штата Нью-Йорк", — добавила генпрокурор.
"Ньюйоркцы достойны того, чтобы их телефоны находились в безопасности и не были использованы против владельцев", — заявил Куомо. Он ожидает получить от генпрокурора "полный и исчерпывающий отчет" о том, насколько Apple заботилась о соблюдении прав потребителей.
Агентство Reuters во вторник сообщило, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Как предполагается, эта ошибка так или иначе связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года.
В свою очередь в Apple заявили, что знают о существующей проблеме. Компания намерена до конца недели выпустить обновление программного обеспечения, которое исправит ошибки в приложении. Функция групповых звонков в FaceTime при этом стала временно недоступна.