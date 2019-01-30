Facebook платил подросткам за возможность следить за ними

Facebook оказался в центре очередного скандала — как заявляют СМИ, социальная сеть платила людям в возрасте от 13 до 35 лет за возможность следить за ними с помощью мобильного приложения. При этом компания получала доступ к личным сообщениям, чатам, электронным письмам и истории поиска в браузере.

Наступил новый год, а значит пришла пора для новых скандалов в Facebook. Портал TechCrunch узнал о неком проекте «Атлас», целью которого был сбор приватной информации о пользователях и их ежедневном потреблении мобильного контента.

Социальная сеть платила людям в возрасте от 13 до 35 лет по $20 ежемесячно за установку VPN, которое называется Facebook Research. После этого каждодневная активность пользователей в интернете попадала к экспертам Facebook для анализа.

Установлено, что за небольшую плату компания получала возможность собирать большое количество разнообразных данных — личные сообщения пользователя в соцсетях, чаты в мессенджерах, включая отправленные фотографии и видео, электронные письма, историю поиска, активность в браузере и даже информацию о геолокации человека в конкретный момент.

Доподлинно неизвестно, какие именно данные из вышеперечисленных интересуют Facebook, но очевидно, что после установки приложения компания получает практически полный доступ к устройству пользователя.

Администрация Facebook заявила о том, что не собирается закрыть проект «Атлас» даже сейчас, когда информация о нем утекла в сеть.

«Как и многие другие компании, мы приглашаем людей участвовать в исследовании, чтобы выявить те сферы деятельности, которые мы могли бы улучшить. Так как это исследование призвано помочь Facebook понять, как именно люди пользуются своими мобильными устройствами, мы уведомляем пользователей о том, какую именно информацию мы будем собирать, и как они смогут поучаствовать. Мы не делился этими данными, а пользователь может прекратить участие в проекте в любой момент», — заявил представитель социальной сети.

Таким образом, компания не нарушает законодательство, так как все условия договора тщательно прописаны, и пользователь понимает, на что он идет. Тем не менее, СМИ настораживает отношение Facebook, чья аудитория составляет 2 млрд человек, к приватности своих пользователей.

Помимо прочего, вступить в программу «Атлас» можно с 13 лет — в таком возрасте подросток может вообще не осознавать, на что он подписывается, а бездумно согласиться на денежное вознаграждение, получение которого не требует сложных действий.

TechCrunch также обратил внимание на то, что сбор информации приложением Facebook Research напрямую нарушает политику Apple и ее операционной системы iOS. После публикации материала Facebook выпустила официальное заявление, в котором заявила о прекращении своего проекта на «яблочных» устройствах. На смартфонах Android приложение все еще доступно.

Кроме того, представитель Facebook опубликовал дополнительное заявление касательно «Атласа».

» [В материале] игнорируются ключевые факты об этой исследовательской программе. Несмотря на сообщения в СМИ, в ней нет ничего «секретного», она так и называется — Facebook Research. Она не «шпионит» за людьми, так как все пользователи дали свое согласие на обработку данных и получают за это деньги. Кроме того, менее 5% участников являются подростками. Их родители одобрили участие в проекте», — сообщил сотрудник компании.

Тем не менее, Facebook не рекламировал проект «Атлас» публично, используя посредников для распространения приложения — пользователи зачастую даже не знали, что соцсеть Цукерберга причастна к этой программе до тех пор, пока не стартовал процесс регистрации.

Несмотря на то, что участники проекта были предупреждены о последствиях, в инструкциях не указан полный список той информации, которую Facebook может получить с помощью VPN.

Что же касается сравнительно небольшого количества подростков в проекте, решение Facebook использовать совершеннолетних для сбора персональной информации весьма сомнительно.