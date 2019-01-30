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Apple локализовала персональные данные россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская «дочка» американской корпорации Apple включена в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Согласно им, общество с ограниченной ответственностью «Эппл Рус» подало уведомление о регистрации оператором персональных данных в России 25 декабря 2018 года, а зарегистрировано было четыре дня спустя.
Целями обработки персональных данных, которую «Эппл Рус» осуществляет с декабря 2011 года, названы импорт, экспорт, маркетинг, перепродажа, розничная и онлайн-продажа электронных потребительских устройств, а также выполнение возложенных на компанию российским законодательством функций, полномочий и обязанностей. В графе реестра «сведения о местонахождении баз данных» значится «Россия». Таким образом Apple впервые официально признала локализацию персональных данных россиян.
Данными российских потребителей, которые обрабатывает «Эппл Рус», являются их фамилии, имена и отчества, почтовые адреса, адреса электронных почт и номера телефонов.
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Интернет , Роскомнадзор , Apple
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