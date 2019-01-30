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Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp 

Lenta.ru
Фото: ТАСС
Особенности интерфейса популярного мессенджера WhatsApp позволили пользователям прочитать удаленные собеседниками сообщения. О способе вернуть исчезнувшие послания рассказал таблоид Mirror.
Механизм восстановления основан на функции резервного копирования переписок, которая встроена в приложение по умолчанию.
Чтобы прочитать исчезнувшее из переписки сообщение, необходимо удалить WhatsApp с устройства, а затем установить его вновь. В этом случае весь архив чата восстановится из копии в первозданном виде и приложение не пометит его как удаленное.
Этот способ работает в том случае, если копия не была обновлена (как правило, это происходит автоматически один раз в сутки в ночное время) и устройство не перезагружалось. Он применим практически ко всем устройствам.
WhatsApp позволяет пользователям удалять сообщения в течение часа после отправки.
Ранее сервис ввел новые ограничения на пересылку сообщений до пяти раз. Нововведение связано с попыткой регулирования массовых рассылок.
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