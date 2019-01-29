Сайт Росгеологии возобновил работу после хакерской атаки

Сайт Росгеологии, ранее подвергшийся хакерской атаке после скандала с первым заместителем гендиректора холдинга Русланом Горрингом, возобновил свою работу в ограниченном режиме, передает корреспондент ТАСС

Главная страница сайта www.rosgeo.com вновь доступна для просмотра, переход на другие страницы также возможен, но осуществляется с задержкой во времени. При этом официальный представитель госхолдинга Антон Сергеев сообщил, что техническая служба компании до сих пор занимается восстановительными работами.

"Как только он [сайт] запускается, сразу начинается большой поток ботов — порядка 12 тыс. посетителей в минуту — и он "ложится", — написал Сергеев в своем Telegram-канале.

Ранее госхолдинг сообщил, что после скандала вокруг бывшего первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга сайт подвергся хакерской атаке.

Ранее в сети появился видео-ролик, на котором Горринг общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других сотрудников, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами женского пола. Горринг также рассказывал о предстоящей встрече с одним из богатейших российских бизнесменов.