Технический специалист Джордан Миллер (Jordan Miller) пустил в ход уязвимость приложения ресторана «Макдоналдс» и смог получить 100 бесплатных чизбургеров. Акция, которой воспользовался Миллер, подразумевала получение «бесплатного чизбургера на одного покупателя», сообщает The Sun.
Специалист смог обойти правила акции, создав множество идентичностей-пользователей.
«Я сделал второй аккаунт и получил второй бесплатный чизбургер. Естественным прогрессом было бы перейти к 40, и это получилось», — рассказал Миллер.
На следующий день специалист взял 100 бургеров и раздал их коллегам, прохожим и бездомным. Он считает, что мог бы «поставить в тупик каждый "Макдоналдс"», заказав 100 тысяч бургеров.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп воспользовался услугами «Макдоналдс», чтобы накрыть стол для команды спортсменов в Белом доме. Фотографии Трампа и бургеров стали мемами.