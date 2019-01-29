Дыра в приложении позволила программисту выручить сотню бесплатных бургеров

Технический специалист Джордан Миллер (Jordan Miller) пустил в ход уязвимость приложения ресторана «Макдоналдс» и смог получить 100 бесплатных чизбургеров. Акция, которой воспользовался Миллер, подразумевала получение «бесплатного чизбургера на одного покупателя», сообщает The Sun.

Специалист смог обойти правила акции, создав множество идентичностей-пользователей.

«Я сделал второй аккаунт и получил второй бесплатный чизбургер. Естественным прогрессом было бы перейти к 40, и это получилось», — рассказал Миллер.

На следующий день специалист взял 100 бургеров и раздал их коллегам, прохожим и бездомным. Он считает, что мог бы «поставить в тупик каждый "Макдоналдс"», заказав 100 тысяч бургеров.