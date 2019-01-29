Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10 пар брюк из вельвета — самых модных и теплых 

Harper’s Bazaar + ещё 1 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
В этом сезоне в гардеробе каждой истинной модницы поселились вещи из вельвета, но особенно к нему неравнодушны француженки, для которых этот благородный материал в мягкий рубчик всегда остается актуальным. Самой практичной и выгодной покупкой станут вельветовые брюки — теплые, приятные к телу и не теряющие своей красоты и актуальности в любое время года. В свою небольшую подборку мы включили широкие «трубы», зауженные книзу шаровары с глубокими карманами и укороченные модели с небрежными защипами — уверены, одна из этих пар точно украдет ваше сердце.
Harper’s Bazaar: последние новости
Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон Брижит Макрон надела кроссовки во время визита в Египет, и теперь ее все осуждают Леонардо ДиКаприо отметил 44-й день рождения вместе с Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу
Интернет , Гаджеты
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Армия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение