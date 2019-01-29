10 пар брюк из вельвета — самых модных и теплых

В этом сезоне в гардеробе каждой истинной модницы поселились вещи из вельвета, но особенно к нему неравнодушны француженки, для которых этот благородный материал в мягкий рубчик всегда остается актуальным. Самой практичной и выгодной покупкой станут вельветовые брюки — теплые, приятные к телу и не теряющие своей красоты и актуальности в любое время года. В свою небольшую подборку мы включили широкие «трубы», зауженные книзу шаровары с глубокими карманами и укороченные модели с небрежными защипами — уверены, одна из этих пар точно украдет ваше сердце.