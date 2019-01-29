В работе Google и Gmail произошел глобальный сбой

В работе Google и Gmail (сервис электронной почты Google) произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.

Наибольшее число пользователей, которые столкнулись с проблемами, зафиксировано в Бразилии, Великобритании, Италии, Голландии, США и Японии. На сбой также жалуются пользователи из Москвы.

40% пользователей Gmail испытывают проблемы с вводом логина или пароля, еще треть (33%) не может получить или отправить сообщения, а 25% жалоб касается работы веб-сайта сервиса.

Большинство пользователей Google (60%) жалуются на проблемы с авторизацией, 38% жалоб связано с работой поисковой системы.