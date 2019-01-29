В iPhone нашли баг, позволяющий подслушивать чужие устройства

МОСКВА , 29 янв — РИА Новости . Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны. Об этом сообщает 9to5Mac.

Если пользователь создаст групповой звонок FaceTime и позвонит, то он сможет услышать все, что происходит «на другом конце провода», даже если участники беседы не взяли трубку.

По данным The Verge, если пользователь, которого прослушивают, случайно нажмет на любую кнопку смартфона, появится еще и видео с его фронтальной камеры.