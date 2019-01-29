Ошибка FaceTime позволяет тайно прослушивать собеседника

Ошибка проявляется в том, что звонящий человек может видеть и слышать своего абонента еще до того, как тот «снял трубку». По неизвестной причине смартфон, на который приходит звонок, автоматически начинает трансляцию с микрофона и фронтальной камеры.

Впрочем, сбой проявляет себя только при групповых звонках. Если два человека уже находятся на связи и хотят добавить к беседе третьего абонента, то именно его iPhone или iPad выдаст с потрохами своего владельца — и картинку покажет, и звук воспроизведет. Получатель звонка об этом не узнает — никаких уведомлений о том, что трансляция уже ведется, смартфон не показывает. Если же один человек звонит другому по видеосвязи, ошибка не возникает.

Apple в курсе проблемы и временно отключили групповые звонки в FaceTime. Поэтому подслушивать и подглядывать за другими уже не получится. Компания пообещала, что до конца недели выпустит обновление для смартфонов и компьютеров, которое устранит неприятный сбой.

Однако в интернете уже широко обсуждают проблему и вовсю обвиняют Apple в небрежном отношении к безопасности пользовательской информации. Особенно ликуют фанаты Android.

Android тоже сложно назвать системой, защищенной от ошибок. Сообщения об уязвимостях в операционке от Google появляются едва ли не чаще, чем сведения об ошибках в iOS. В августе 2018 года специалисты из компании Kryptowire рассказали о «дырах» в смартфонах LG, Asus, ZTE, Nokia, Alcatel. Ошибки позволяли перехватывать сообщения и звонки, получать сведения о контактах. Кроме того, нередки случаи, когда на недорогих Android-смартфонах прямо с завода были установлены вредоносные программы, которые собирали информацию и отправляли ее на неизвестные серверы.

Чтобы не стать жертвой прослушки, владельцам «андроидов» можно порекомендовать ставить приложения только из официального магазина Google Play. В случае с Apple подцепить вирус почти невозможно, но опростоволоситься может сама компания — как в данном случае. И здесь остается только ждать — обычно исправление таких ошибок занимает несколько дней.