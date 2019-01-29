Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе соцсети

Проблемы в работе сервиса наблюдаются в России , странах Европы и Азии, а также в Северной и Южной Америке.

В работе сервиса Instagram произошел сбой. Об этом сообщил портал Downdetector, ссылаясь на многочисленные жалобы пользователей социальной сети.

Отмечается, что 47% пользователей сервиса испытывают проблемы с загрузкой новостей, 35% не могут войти в свой аккаунт, а 17% жалуются на проблемы с веб-сайтом.

По информации портала, сбой наблюдается в России, странах Европы и Азии, а также в Северной и Южной Америке.

Ранее сообщалось, что Instagram начал борьбу с лайками, комментариями и подписчиками, добавленными с помощью сторонних приложений.