Проблемы в работе сервиса наблюдаются в России, странах Европы и Азии, а также в Северной и Южной Америке.
В работе сервиса Instagram произошел сбой. Об этом сообщил портал Downdetector, ссылаясь на многочисленные жалобы пользователей социальной сети.
Отмечается, что 47% пользователей сервиса испытывают проблемы с загрузкой новостей, 35% не могут войти в свой аккаунт, а 17% жалуются на проблемы с веб-сайтом.
По информации портала, сбой наблюдается в России, странах Европы и Азии, а также в Северной и Южной Америке.
Ранее сообщалось, что Instagram начал борьбу с лайками, комментариями и подписчиками, добавленными с помощью сторонних приложений.