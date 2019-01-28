Британский министр пригрозил заблокировать все соцсети

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обратился к социальным сетям с требованием блокировки контента, который может толкать подростков к суициду и нанесению себе увечий; в противном случае он грозится пойти на жесткие меры вплоть до блокировки ресурсов.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в эфире телеканала BBC заявил, что власти страны готовы принимать меры против соцсетей вплоть до их блокировки, пишет «Коммерсант».

Такая мера может последовать, если соцсети не усилят борьбу с вредным контентом, который может подтолкнуть подростков к самоубийству и нанесению себе увечий. Это заявление министра было сделано после того, как в воскресенье, 27 января, газета The Sunday Times опубликовала интервью с Иэном Расселом , отцом 14-летней Молли Рассел, покончившей с собой в 2017 году.

В интервью господин Рассел заявил, что именно соцсети подтолкнули его дочь к суициду. После гибели дочери он стал изучать ее аккаунты в различных соцсетях, в том числе в Instagram и Pinterest, и обнаружил, что она просматривала много страниц, постов и изображений, посвященных нанесению себе увечий и самоубийствам.

«Чем больше я смотрел, тем в больший ужас приходил, притом что я лишь мельком увидел то, что мне раньше было неизвестно и что оказало такое огромное влияние на мою любимую дочь… Нет сомнений, что Instagram оказал свое влияние на выбор Молли», — сказал господин Рассел.

После выхода интервью господин Хэнкок заявил в эфире телеканала BBC, что власти готовы принять новый закон, если соцсети сами не примут меры для борьбы с подобным контентом.

Министр отправил письма с предупреждениями Twitter, Snapchat, Pinterest, Apple Google и Facebook, которому также принадлежат Instagram и WhatsApp.

«Мы можем издать закон, если это будет необходимо. Было бы лучше работать над этим вместе с соцсетями, но если они откажутся делать то, что, по нашему мнению, им следует сделать, мы можем и должны принять соответствующий закон», — заявил Хэнкок. На вопрос, могут ли власти заблокировать соцсети или ввести дополнительные налоги для сайтов, отказывающихся удалять такой контент, господин Хэнкок ответил: «Я бы не хотел, чтобы дошло до запрета, потому что положительное влияние соцсетей также велико… Но мы будем и должны действовать, если это будет нужно».

Несколько соцсетей уже отреагировали на ситуацию, заявив, что они уже борются с вредным контентом. Так, в Instagram сообщили, что уже начали пересматривать свою политику в отношении контента, связанного с нанесением себе увечий, суицидами и т. д.