Британский министр пригрозил заблокировать соцсети в стране

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о том, что у парламента есть полномочия заблокировать социальные сети в стране, если появится такая необходимость. Причина столь крайних мер кроется в противоправном контенте, который распространяется онлайн, склоняя подростков к суициду.

Технологии должны работать во благо

Социальные сети могут быть заблокированы в Великобритании , если они не смогут вовремя удалять противоправный контент и защитить детей, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во время своего выступления на шоу The Andrew Marr Show в воскресенье, 27 января.

По словам Хэнкока, на популярных онлайн-платформах распространяется большое количество видео и фотографий с призывами к суициду. При этом администрация этих сервисов не успевает следить за контентом и вовремя его удалять.

В адрес Twitter, Snapchat, Pinterest, Apple Google , Instagram и Facebook были направлены письма, в которых министр похвалил компании за те меры, которые они уже предприняли, но отметил, что в скором времени понадобятся дополнительные действия.

«Ужасно наблюдать за тем, как подобный контент легко находится по поиску, и я не сомневаюсь в том, что он может причинить вред, особенно молодым людям. Интернет и социальные сети должны принять меры и уничтожить эти публикации раз и навсегда», — говорится в письме.

В своем интервью Мэтт Хэнкок заявил о том, что если социальные сети продолжат и дальше игнорировать предписания правительства Великобритании, то у него не останется другого выхода, кроме как урегулировать эту проблему на законодательном уровне, а именно — ограничить доступ к популярным платформам.

«У парламента есть полномочия сделать это [заблокировать социальные сети — «Газета.Ru»], — сообщил Хэнкок в эфире шоу, — но надеюсь, что до этого не дойдет».

В 2017 году в британской прессе появились сообщения о том, что 14-летняя Молли Рассел совершила самоубийство, «вдохновившись» соответствующими публикациями в соцсетях. Ее отец заявил «Би-би-си» , что к смерти дочери «причастен Instagram».

Кроме того, мистер Рассел раскритиковал фотохостинг Pinterest, сообщив, что сервису «нужно за многое ответить».

Министр здравоохранения Британии заявил о том, что его «ужаснула» смерть Молли, и он намерен обеспечить безопасность подростков во что бы то ни стало.

«Многие родители чувствуют себя беспомощными перед лицом соцсетей. Но мы не беспомощны. И у правительства, и у социальных сетей есть обязательство действовать. Я хочу, чтобы в Великобритании было самое безопасное онлайн-пространство в мире, и чтобы ни одна семья не пережила тот ужас, с которым столкнулись родители Молли», — сообщил Мэтт Хэнкок.

В настоящий момент в Великобритании готовится законопроект, посвященный защите детей от опасного контента. Сообщается, что в нем будут отражены новые обязательства для социальных сетей и IT-компаний.

«Мы должны действовать, чтобы эти чудесные технологии использовались во благо, а не заставляли юных девочек убивать себя», — заявил министр.

Блокировки — не выход

Следствие выяснило, что у погибшей Молли Рассел не было проблем с психическим здоровьем, но она часто сидела в социальных сетях, просматривая контент, вызывающий чувство тревоги и депрессии.

По данным исследования, на которое ссылается издание The Guardian, высокий процент девочек-подростков, испытывающих симптомы депрессии, тесно связан со временем, которое они проводят в социальных сетях.

Так, двое из пяти опрошенных тинейджеров сидят в Instagram и Facebook как минимум три часа в день. При этом треть респондентов сталкивалась с онлайн-харассментом, и около половины из них заявило о проблемах со сном.

Пока не существует доказательств того, что соцсети вызывают подавленное психическое состояние, но вышеобозначенную закономерность нельзя игнорировать. Правительства многих стран, включая Великобританию, действительно озаботились проблемой влияния онлайн-платформ на здоровье детей, но сделали это довольно поздно.

Кроме того, сами социальные сети не справляются с возложенной на них функцией по защите молодежи. Директор Facebook (владеет Instagram) в Северной Европе Стив Хэтч сообщил о том, процесс удаления противоправного контента «довольно сложен». Instagram не всегда автоматически блокирует публикации пользователей, которые хотят себе навредить, так как «эти люди могут находиться в тяжелой ситуации, и таким образом просят помощи или поддержки».

«Такие изображения не запрещены на платформе», — заявил Хэтч. Тем не менее, он добавил, что «гламуризация суицида» неприемлема, и такой контент оперативно блокируется.

Таким образом, и государство, и сами социальные сети пока не могут предоставить идеального решения этой проблемы, оставляя подростков наедине с собой. Тем не менее, сомнительно, что тотальная блокировка онлайн-платформ, которую упомянул Мэтт Хэнкок, также станет панацеей.