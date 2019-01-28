Роскомнадзор разблокировал почти 19 тыс. IP-адресов хостинг-провайдеров

Роскомнадзор снял ограничения с трех подсетей средних провайдеров хостинга, речь идет почти о 19 тыс. IP-адресов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Сняли сегодня ограничение с трех подсетей средних провайдеров хостинга (всего: 18 тыс. 944 IP). Из них: одна подсеть (2048 IP) принадлежит Aruba S. p. A., одна подсеть (512 IP) принадлежит Vultr Holdings, одна подсеть (16 тыс. 384 IP) принадлежит SoftLayer", — сказал представитель ведомства.

Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля прошлого года операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram. Тогда же ведомство приступило к блокировке IP-адресов подсетей компаний Amazon Microsoft , которые Telegram, по заявлениям службы, использовал для своей работы. В результате этих действий стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.

Роскомнадзор 22 января разблокировал 2,7 млн IP-адресов компании Amazon, а 23 января снял ограничения более чем с 130 тысяч IP-адресов подсети Microsoft.