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В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: pixabay.com
Роскачество рассказало о мерах предосторожности по защите персональных данных от утечки и неправомерного использования в интернете. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть виды вредоносного ПО, которые практически никак не выдают своего присутствия, но при этом могут пересылать злоумышленникам данные, которые пользователь вводит с клавиатуры, в том числе логины и пароли от учётных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке», — заявил директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Solar» Олег Седов.
Эксперты советуют соблюдать так называемую цифровую гигиену: установить и регулярно обновлять антивирус, не вводить логин и пароль на подозрительных сайтах, использовать спящий режим, делать резервные копии важной информации на внешнем USB-носителе, создавать разные и более сложные пароли для различных сайтов, а также использовать двухфакторную аутентификацию.
Среди прочего, не рекомендуется открывать подозрительные файлы из электронных писем, переходить по непроверенным ссылкам и устанавливать пиратское программное обеспечение.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул актуальность проблемы кибербезопасности для всех сфер жизни в свете глобализации и роста преступности.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Герман Греф , Олег Седов , Сбербанк России
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