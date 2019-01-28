В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных

Роскачество рассказало о мерах предосторожности по защите персональных данных от утечки и неправомерного использования в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть виды вредоносного ПО, которые практически никак не выдают своего присутствия, но при этом могут пересылать злоумышленникам данные, которые пользователь вводит с клавиатуры, в том числе логины и пароли от учётных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке», — заявил директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Solar» Олег Седов.

Эксперты советуют соблюдать так называемую цифровую гигиену: установить и регулярно обновлять антивирус, не вводить логин и пароль на подозрительных сайтах, использовать спящий режим, делать резервные копии важной информации на внешнем USB-носителе, создавать разные и более сложные пароли для различных сайтов, а также использовать двухфакторную аутентификацию.

Среди прочего, не рекомендуется открывать подозрительные файлы из электронных писем, переходить по непроверенным ссылкам и устанавливать пиратское программное обеспечение.