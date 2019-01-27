«Метро 2033. Начало»: в Сети нашли подтверждение «миграции» гигантских крыс из Лондона в Москву

Пользователи Сети обнаружили гигантских грызунов из Британии в московском метро.

В Сети набирает популярность флешмоб #10yearschallenge, участники которого публикуют свои фотографии с разницей в десять лет и показывают, как сильно они изменились или же, наоборот, как хорошо они «сохранились».

Тем не менее, некоторые пользователи Интернета пошли дальше. Так, в одном из популярных в соцсетях пабликов появилась публикация о гиганских крысах-мутантах. На опубликованных кадрах видно, что по размеру они намного больше обычных грызунов.

По данным интернет-пользователей, одна из фотографий была сделано несколько лет назад на одной из станций метро в Лондоне, в то время как другой кадр — в московской подземке.

Некоторых пользователей озадачила подлинность фотографий. По их мнению, настолько огромных грызунов не может быть в природе. Другие же удивляются, как крысы могли поселиться и в Москве, и в Лондоне, или же переселиться из одного города в другой.