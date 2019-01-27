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«Метро 2033. Начало»: в Сети нашли подтверждение «миграции» гигантских крыс из Лондона в Москву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Подслушано Метро Москвы, Вконтакте, Андрей Андреев, yaplakalcom Twitter
Пользователи Сети обнаружили гигантских грызунов из Британии в московском метро.
В Сети набирает популярность флешмоб #10yearschallenge, участники которого публикуют свои фотографии с разницей в десять лет и показывают, как сильно они изменились или же, наоборот, как хорошо они «сохранились».
Тем не менее, некоторые пользователи Интернета пошли дальше. Так, в одном из популярных в соцсетях пабликов появилась публикация о гиганских крысах-мутантах. На опубликованных кадрах видно, что по размеру они намного больше обычных грызунов.
По данным интернет-пользователей, одна из фотографий была сделано несколько лет назад на одной из станций метро в Лондоне, в то время как другой кадр — в московской подземке.
Некоторых пользователей озадачила подлинность фотографий. По их мнению, настолько огромных грызунов не может быть в природе. Другие же удивляются, как крысы могли поселиться и в Москве, и в Лондоне, или же переселиться из одного города в другой.
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Интернет , Москва
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