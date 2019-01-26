Сервис не для всех: что скрывает Apple от своих пользователей

Расскажу вам историю про Apple . Я всегда с большой любовью относился к этой компании и её продукции. От того было тяжело признать тот факт, что они не такие уж белые и пушистые, как может показаться.

В 2014 году я купил Mac Book Pro 13″. Это был уже третий макбук от Apple и я до сих пор не представляю, что у меня может быть другой компьютер.

Года через полтора я заметил на экране ноутбука следы от клавиатуры. Попытки оттереть их не увенчались успехом и я смирился. В конце концов, думал я, это моя вина — он лежит каждый день в рюкзаке за спиной и на него давит камера и объективы. Вот и повредился экран.

С этой мыслью я жил до конца 2018 года, когда в одном предложении о продаже похожей модели не увидел похожий дефект. В обсуждениях увидел, что это брак и Apple должны поменять матрицу совершенно бесплатно.

Я стал изучать этот вопрос и вот, что мне удалось узнать … Оказалось проблема эта присутствует на макбуках еще с 2013 года и Apple признает этот факт и действительно запустили программу по бесплатной замене матриц.

Но есть нюансы!

Во-первых, эту программу от тщательно скрывают. В сети я нашел упоминания, что сотрудникам поддержки запрещено говорить про эту программу по телефону или в электронной форме. То есть, шанс попасть в программу у вас только тогда, когда вы сами пришли в официальный сервис менять матрицу за свои деньги, тогда вас обрадуют, что они сделают это совершенно бесплатно.

Во-вторых, в программу попадают только ноутбуки, активированные менее 4 лет назад. На момент, когда я узнал о программе мой ноутбук был активирован 4 года и 3 месяца.

Поддержка сказала мне дословно: «Если бы вы обратились хотя бы через 4 года и 1 месяц, мы бы заменили матрицу бесплатно».

Более того, все в той же поддержке меня уверяли, что такой программы не существует, что она была, но закончилась еще в 2017 году, потом долго советовались и переключали меня на разных специалистов. Итогом стало заключение сервисного центра с которым мне все в той же поддержке предложили обратиться в офис в Ирландии.

Что меня огорчает во всей этой истории?

Вы все наверняка сталкивались и слышали о браке. Компании, дорожа своей репутацией, отзывают тысячи автомобилей, находят владельцев бракованных устройств и сообщают им об этом.

У Apple есть все возможности найти владельцев устройств, подпадающих под эту программу и сообщить им, что если они столкнулись с проблемой, то имеют право ее бесплатно решить. Но они этого не делают, более того, придумывают множество причин отказать в исправлении дефекта.

Пользователи же, отдавшие солидную сумму за макбук, вынуждены по советам из интернета сами оттирать химией и тряпочками антибликовый слой с экрана, потому что просто не знают об этой программе.