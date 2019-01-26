Цукерберг объединит Facebook, WhatsApp и Instagram. Как «слияние» отразится на пользователях

Глава компании Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать в ближайшее время Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Это позволит пользователям отправлять сообщения из одного приложения в другое. План объединения этих приложений в единую экосистему указывает на изменение позиции самого Цукерберга, который после покупки Instagram и WhatsApp обещал им автономию от Facebook. Каковы мотивы данного решения и как «слияние» отразится на пользователях приложений — в материале «360».

Защита, конфиденциальность и конкуренция

О том, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить системы обмена сообщениями соцсетей Facebook и Instagram с мессенджером WhatsApp сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в проекте.

Для «слияния» трех приложений потребуется перестроить и унифицировать работу их всех на самом базовом уровне. Как отмечается, несмотря на это, все три сервиса продолжат работать как независимые приложения.

Facebook также планирует защитить все сообщения сквозным шифрованием. Это будет сделано для того, чтобы исключить возможность утечки или перехвата информации.

Google. Кроме того, в компании Facebook, которая владеет социальной сетью Instagram и мессенджером WhatsApp, рассчитывают, что благодаря объединению пользователей всех трех приложений в единую систему станет возможным увеличение конфиденциальности данных, а также «слияние» позволит успешнее продавать рекламу и составить достойную конкуренцию системам обмена сообщениями от компаний Apple

По словам источника издания, предварительный срок завершения проекта рассчитан на конец текущего или начало 2020 года.

Что ждет пользователей?

После завершения проекта объединения у пользователей появится возможность обмениваться сообщениями со своими собеседниками во всех трех приложениях. К примеру, если пользователь WhatsApp отправит сообщение пользователю Instagram, то последний его не только получит, но и сможет ответить на него, даже если не имеет аккаунта в WhatsApp.

Представитель Facebook заявил, что в компании работают над упрощением переписки. «Люди хотят, чтобы мессенджеры были быстрыми, простыми, надежными и конфиденциальными. Мы работаем над тем, чтобы встроить в большее число наших мессенджеров технологию сквозного шифрования и изучаем способы облегчить пользователям доступ к друзьям и членам семьи между платформами», — сказано в сообщении компании.

В компании также заявили, что Facebook хочет «предоставить пользователям наилучший опыт в плане общения в мессенджерах».

Перемена позиции

Проект объединения Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну систему указывает на изменение позиции самого Цукерберга. После покупки мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram глава Facebook обещал им значительную автономность.

Однако, как отмечается, именно рост аудитории WhatsApp и Instagram подтолкнул Цукерберга к этой мысли. По мнению главы компании, более тесная интеграция приложений принесет пользу всему семейству Facebook в долгосрочной перспективе, отметил собеседник издания.

Корпорация Facebook приобрела мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов в 2014 году, соцсеть Instagram была куплена за 715 миллионов долларов двумя годами ранее.

Стоит отметить, что создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер покинули компанию в сентябре 2018 года. Тогда источники СМИ рассказывали, что причиной этому стало расхождение во мнениях с руководством Facebook как раз относительно степени автономности Instagram, а также стратегии развития этой социальной сети.