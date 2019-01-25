В России введут платную регистрацию всех мобильных устройств

Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования. Инициатива Совета Федерации касается всех новых устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильного телефона до счетчиков ЖКХ, передает РБК.

В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму . Цена услуги не превысит 100 рублей, сообщила инициатор закона Людмила Бокова

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», — пояснила Бокова.

Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Согласно проекту, будет создана центральная база этих номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.

Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют «амнистию», которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.

Закон должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы, утверждают его авторы. Совокупный объем потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.