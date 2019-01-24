Суверенная правда. Почему интернет идеально сочетается с политикой

Депутаты Государственной Думы уличили Google в том, что он не везде и не всегда обозначает Крым на своих картах как территорию России . И потребовали навести с этим порядок, как того требует Конституция РФ. Колумнист «360» — о том, почему в подобном подходе американской корпорации следует видеть возможности, а не недостатки.

Председатель государственной Думы Вячеслав Володин упрекнул Google в том, что сервис Google Maps показывает Крым как территорию Украины , а не России. Представители корпорации достаточно быстро объяснили, что на территории РФ Крым — российский, даже по версии американской компании.

Этот кейс приоткрывает взгляд на главную проблему и в то же время возможность Интернета. В зависимости от того, полон ли для вас стакан или все же наполовину пуст.

Ключевой политической проблемой нулевых, создавшей множество неприятностей для мировых лидеров самого разного уровня, стала абсолютная прозрачность. Перестало быть возможным делать одни заявления внутри страны и другие — во вне ее. Все, что бы не сказал и не написал политик незамедлительно становится достоянием населения земного шара. Возможность лавировать и жонглировать словами ушла в никуда. И любое высказывание, сделанное в глухой американской, китайской или российской провинции, мгновенно разносится, вызывая волны возмущения.

Да что там политики — даже околосветские скандалы вроде того, как Ульяну Сергеенко и Мирославу Думу год назад обвиняли в расизме из-за поста в Instagram c цитатой из песни, в которой употреблялось слово nigga, которое в западной культуре не могут употреблять белые люди, происходили как раз по это причине. Внезапно выяснилось, что два публичных человека не могут общаться и шутить публично в рамках своего собственного контекста, так как превалирует окружающий их глобальный контекст. И на него надо опираться в первую очередь. И долгое время казалось, что всепроникающий интернет — это корень зла и причина этого явления.

В реальности же Интернет сегодня — это блестящий инструмент, позволяющий создавать бесконечное множество картин мира параллельно. Хотите вы, чтобы Крым все жители вашей страны воспринимали частью Например, не нравится жителям страны, что ее называют так, а не иначе — можно показывать жителям этой страны ту версию наименования, которая им больше нравится. Настраиваем фильтрацию по IP, языку браузера и т. п. и вот уже для жителей России есть одна подача информации, для украинцев — другая, для белорусов — третья, для американцев — четвертая. И все счастливы, и никто ни на кого не обижается. Можно создавать информационные пузыри для населения стран, жителей городов, отдельных социальных групп, если хотите. Все в ваших руках и руках ваших IT-специалистов.

Более всего это заметно, когда переезжаешь в другую страну и внезапно оказывается, что привычные онлайн-сервисы и даже приложения на твоем смартфоне начинают жить какой-то новой, непривычной жизнью, давать новые возможности и ставить новые ограничения.

И это технично, доступно и эффективно. Не нужно строить железных занавесов, не нужно огораживать мир и что-то запрещать. Давать всем всю информацию — каждому свою. Идеальный утопический мир, где все говорят друг другу исключительно правду и никогда не лгут.

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