«Не был верифицирован»: Instagram открестился от Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро изначально не был верифицирован ни в Facebook, ни в Instagram, поэтому никто не удалял соответствующую «галочку» из его аккаунта, сообщил официальный представитель социальных сетей. Ранее СМИ заметили, что политик «потерял» верификацию своих профилей вскоре после того, как в стране случился государственный переворот.

Ложная тревога

Администрация Facebook и Instagram не снимала «галочку» верификации с аккаунтов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили «Газете.Ru» во внешней пресс-службе социальных сетей (с 2012 года Instagram принадлежит компании Facebook). Дело в том, что политик изначально не был верифицирован на этих платформах.

«Мы стремимся сделать все возможное, чтобы люди знали, что подписаны на реальные аккаунты публичных лиц, знаменитостей или брендов в Instagram и Facebook. Значок верификации используется для подтверждения подлинности учетных записей или страниц.

Николас Мадуро не был верифицирован в Facebook или в Instagram, мы не удаляли верификацию его аккаунтов.

Хуан Гуайдо был верифицирован в Instagram в ноябре 2018 года, и он недавно был верифицирован в Facebook», — заявил представитель пресс-службы Instagram.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что аккаунты президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook и Twitter более не отмечены синими знаками, которые подтверждают подлинность. Тем временем, профили оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который объявил себя временным лидером страны, остаются отмеченными соответствующими знаками.

«Больше всех удивил Facebook. Facebook верифицировал официальный аккаунт президента, поставив галочку на аккаунты председателя парламента. Вот это, конечно, вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно. Facebook после заявления Трампа поставил галочку верификации на аккаунте председателя парламента», — заявил Володин во время встречи с журналистами.

Впервые Instagram ввел «галочки верификации» в конце 2014 года в рамках борьбы с фейковыми аккаунтами знаменитостей — большое количество фанатов создавало профили, которые якобы вели звезды, чтобы привлечь подписчиков. Спустя несколько месяцев социальная сеть остановила прием запросов на получение галочки, так как их стало слишком много. После этого Instagram начал самостоятельно отбирать те страницы, в чьей подлинности не приходится сомневаться — в основном, это были аккаунты звезд шоу-бизнеса, музыкантов, спортсменов и пр.

Это привело к появлению своеобразного «черного рынка», где за несколько тысяч долларов можно было получить заветную голубую отметку. По данным Mashable, посредники просили за эту услугу от $1,5 тыс. до $7 тыс.

В конце августа 2018 года Instagram снова сделал доступной самостоятельную верификацию аккаунта.

«Отметка является важным знаком того, что аккаунт, с которым вы имеете дело, в действительности принадлежит известной публичной личности, знаменитости или мировому бренду. С сегодняшнего дня мы предоставляем аккаунтам с большим числом подписчиков и соответствующим нашим требованиям новую возможность подавать запрос на верификацию через специальную форму в приложении Instagram», — говорилось в блоге платформы.

Сообщается, что получить отметку проверенного аккаунта можно и сейчас, если предоставить администрации социальной сети документы, подтверждающие личность пользователя, например, паспорт или водительские права. При этом, чтобы не возникло дополнительных проблем, имя в аккаунте и документах должно совпадать.

Президент не в счет

Если бы Facebook действительно убрал галочки верификации для аккаунтов Мадуро «по указке Трампа », это был бы беспрецедентный случай для компании, которая не раз заявляла о своей политической непредвзятости.

Так, в 2015 году, еще до своего избрания, Трамп призвал выгнать всех мусульман из Соединенных штатов, что шокировало Цукерберга. Он попросил своих старших менеджеров проверить пост политика, чтобы найти в нем нарушения правил Facebook.

Тем не менее, руководство сети приняло решение «не душить свободу слова». Или, как сказал вице-президент Facebook по вопросам глобальной политики Джоэль Каплан, «не дразнить медведя», что дает основания полагать, что компания испугалась влияния Трампа и решила поступить вразрез со своими убеждениями ради выгоды в долгосрочной перспективе.