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Роскомнадзор снял блокировку с сотни тысяч IP-адресов 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки с подсетей, принадлежащих компании Microsoft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Представители ведомства уточнили, что количество разблокированных IP-адресов достигло 130 тысяч.
Накануне, 22 января, из реестра заблокированных сайтов удалили 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих Amazon, которые находились в реестре с апреля 2018 года.
Снятие блокировок связано с тем, что подсети не используются Telegram для обхода запрета на работу в России. Миллионы IP-адресов попали в реестр именно по этой причине.
Решение о блокировке сервиса Telegram в России было вынесено 13 апреля 2018 года. Представители сервиса отказались предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей.
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Интернет , Наука и техника , ФСБ , Amazon , Роскомнадзор , Microsoft
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