Роскомнадзор снял блокировку с сотни тысяч IP-адресов

Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки с подсетей, принадлежащих компании Microsoft . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ведомства уточнили, что количество разблокированных IP-адресов достигло 130 тысяч.

Накануне, 22 января, из реестра заблокированных сайтов удалили 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих Amazon , которые находились в реестре с апреля 2018 года.

Снятие блокировок связано с тем, что подсети не используются Telegram для обхода запрета на работу в России. Миллионы IP-адресов попали в реестр именно по этой причине.