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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются во вторник в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 13:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск)", — говорится в сообщении.
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Большая часть сообщивших о сбое в WhatsApp пользователей (41%) указывает на проблему с соединением. 35% испытывают трудности при отправке и получении сообщений, еще 23% — при авторизации.
Чаще всего о сбоях сообщают жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Испании, а также США, Мексики, Бразилии и Чили.
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Интернет , Наука и техника
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