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Позорный вид Порошенко, удивление Захаровой и другие события дня

В Китае заблокировали поисковик Microsoft 

Ferra.ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Власти Китая блокируют сервисы Google и Facebook уже давно, но поисковик Microsoft под названием Bing оставался доступен до недавнего времени. Тем не менее, со среды пользователи из Китая начали жаловаться, что доступ к Bing пропал.
Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление китайского оператора China Unicom. Согласно заявлению оператора, доступ к cn.bing.com заблокирован на территории Китая по требованию властей. В Microsoft заявили, что осведомлены о проблеме и уже изучают её.
Отметим, что поисковая система Microsoft до сих пор работала в Китае, поскольку компания сотрудничала с китайским правительством и разработала специальную цензурированную версию Bing, которая бы устроила местных властей. Например, поиск «Далай-лама» в Китае приведёт к ссылкам статьи государственных медиа, обвиняющих духовного лидера в разжигании ненависти.
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Интернет , Азия , Microsoft , Google , Китай
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