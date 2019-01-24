В Китае заблокировали поисковик Microsoft

Власти Китая блокируют сервисы Google и Facebook уже давно, но поисковик Microsoft под названием Bing оставался доступен до недавнего времени. Тем не менее, со среды пользователи из Китая начали жаловаться, что доступ к Bing пропал.

Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление китайского оператора China Unicom. Согласно заявлению оператора, доступ к cn.bing.com заблокирован на территории Китая по требованию властей. В Microsoft заявили, что осведомлены о проблеме и уже изучают её.

Отметим, что поисковая система Microsoft до сих пор работала в Китае, поскольку компания сотрудничала с китайским правительством и разработала специальную цензурированную версию Bing, которая бы устроила местных властей. Например, поиск «Далай-лама» в Китае приведёт к ссылкам статьи государственных медиа, обвиняющих духовного лидера в разжигании ненависти.