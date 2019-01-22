Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Речь казахского телеведущего рассмешила пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 1
Телеведущий казахстанского телевидения прославился в интернете благодаря упражнениям для улучшения дикции на родном языке. Видео, в котором он произносит скороговорки, набрало более 100 тысяч одобрительных оценок на Reddit.
Опубликовавший видео юзер озаглавил пост: «Казахский язык звучит как дизельный двигатель, который пытаются завести при минус сорока градусах». Многие пользователи догадались, что журналист упражняется перед выходом в прямой эфир и попросили перевести смысл скороговорок у носителей языка на Reddit. Комментатор с ником Tengri_99 перевел в своем посте речь телеведущего, но добавил, что при переводе скороговорки звучат глупо. Перевод с казахского на английский превратил их в набор отдельных слов.
Другой пользователь поделился, по его мнению, американским эквивалентом речевой разминки для телеведущих. Еще одному комментатору видео напомнило отрывок из канадского телевизионного ситкома Letterkenny, где герой говорит скороговорками на английском языке со специфичным акцентом.
Последние новости
США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин Украина лишилась места в комитете по снятию санкций с России Списание долгов Чечне объяснили
Комментарии2
Интернет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подарили победу РФ без единого выстрела228
В Киеве признались в «позорном провале» Украины85
Раскрыта главная проблема отношений США и РФ11
Виторган разбил нос Богомолову22
Москвичей ждет испытание погодой1
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение