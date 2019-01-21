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Названо самое популярное приложение в России 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году чаще всего россияне скачивали мессенджер WhatsApp
WhatsApp стал самым популярным приложением в России в 2018 году по количеству скачиваний, следует из данных аналитического агентства App Annie. На втором месте по числу загрузок оказалась российская соцсеть «ВКонтакте», а третью строчку заняло приложение «Сбербанк онлайн». Кроме того, в рейтинг рекордсменов по числу скачиваний вошли Instagram, интернет-магазин Joom, «Яндекс. Браузер», интернет-магазин Pandao, музыкальная соцсеть Tik Tok и приложение «Яндекс. Поиск».
При этом больше всего денег пользователи из России в прошлом году потратили на встроенные покупки во «ВКонтакте». На втором и третьем месте по тратам пользователей оказались музыкальный сервис для соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Boom и соцсеть «Одноклассники». В список также вошли приложения «Литрес» — «Читай» и «Слушай», платформы знакомств Tinder, Badoo и Mamba и онлайн-кинотеатр Ivi.ru.
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Интернет , Наука и техника , Сбербанк России
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