Названо самое популярное приложение в России

В 2018 году чаще всего россияне скачивали мессенджер WhatsApp

WhatsApp стал самым популярным приложением в России в 2018 году по количеству скачиваний, следует из данных аналитического агентства App Annie. На втором месте по числу загрузок оказалась российская соцсеть «ВКонтакте», а третью строчку заняло приложение « Сбербанк онлайн». Кроме того, в рейтинг рекордсменов по числу скачиваний вошли Instagram, интернет-магазин Joom, «Яндекс. Браузер», интернет-магазин Pandao, музыкальная соцсеть Tik Tok и приложение «Яндекс. Поиск».

При этом больше всего денег пользователи из России в прошлом году потратили на встроенные покупки во «ВКонтакте». На втором и третьем месте по тратам пользователей оказались музыкальный сервис для соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Boom и соцсеть «Одноклассники». В список также вошли приложения «Литрес» — «Читай» и «Слушай», платформы знакомств Tinder, Badoo и Mamba и онлайн-кинотеатр Ivi.ru.