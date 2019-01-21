В приложении ЦППК появилась новая опция

Пользователи сервиса Google Pay получили возможность приобретать билеты через мобильное приложение АО "Центральная ППК" (ЦППК). Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Агентство "Москва".

Чтобы начать пользоваться новой опцией, нужно обновить приложение. Сейчас через официальное приложение компании можно приобрести разовые билеты для проезда на электричках Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений. Пассажиру нужно только указать маршрут, выбрать дату и оплатить проездной.

Мобильное приложение компания запустила в январе 2018 года. С его помощью можно узнать расписание всех направлений, построить маршрут поездки. Приложение доступно в Google Play и в AppStore.