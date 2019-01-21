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В приложении ЦППК появилась новая опция 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Пользователи сервиса Google Pay получили возможность приобретать билеты через мобильное приложение АО "Центральная ППК" (ЦППК). Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Агентство "Москва".
Чтобы начать пользоваться новой опцией, нужно обновить приложение. Сейчас через официальное приложение компании можно приобрести разовые билеты для проезда на электричках Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений. Пассажиру нужно только указать маршрут, выбрать дату и оплатить проездной.
Мобильное приложение компания запустила в январе 2018 года. С его помощью можно узнать расписание всех направлений, построить маршрут поездки. Приложение доступно в Google Play и в AppStore.
Ранее стало известно, что РЖД временно приостановят продажу электронных билетов на своем сайте. Это произойдет во вторник, 22 января. Пассажиров предупредили, что с 03:30 до 04:20 вторника продажа билетов на сайте РЖД будет временно приостановлена из-за плановых работ.
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Интернет , Наука и техника , РЖД , Google
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